İSTANBUL (AA) - Yünsa, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladığını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporun "Çevresel Performans" bölümünde, enerji, su, emisyon ve atık yönetimi başlıkları altında Yünsa'nın 2023'teki çevre dostu projelerine yer verildi.

Yünsa, yılda 10 milyon metre kumaş ve 4 bin 500 ton iplik üretim kapasitesine sahip olan üretim tesislerini, 2023'te yaptığı yatırımlarla daha da çevre dostu haline getirdi.

Elyaf ve bobin boyahane genelinde yüzde 20 elektrik tasarrufu, flotte oranlarındaki optimizasyon çalışmaları sayesinde yüzde 42 daha az kimyasal, yüzde 30 daha az su ve yüzde 20 daha az doğal gaz kullanımı ile daha yeşil bir teknolojiye geçiş sağlanması, Yünsa'nın sürdürülebilirlik anlayışının önemli göstergelerinden biri oldu.

2023'te geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı ve sürdürülebilir çevre dostu ürün tasarımlarını önceliklendiren Yünsa, geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilen 207 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanım oranı sayesinde 450 ton karbondioksit eşdeğeri emisyon salımını önleyerek, 277 bin 777 kilowatt saat enerji ve 7 milyon litre su tasarrufu sağladı.



Elektrik enerjisi tüketiminin tamamını Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) ile yeşil enerji kapsamında sertifikalandırarak, 11 bin 505 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonunu yeşil enerji kapsamında karşıladı.

2010'dan beri katıldığı Karbon Saydamlık Projesi CDP (Carbon Disclosure Project) Programı'nda, 2023'te "su güvenliği" kategorisinde küresel, bölgesel ve sektörel ortalamanın eşdeğerinde bir performans göstererek C skoru, "iklim değişikliği" kategorisinde ise B skoru aldı.

ISO 14046 Su Ayak İzi Prensipleri ve Gereklilikleri Standardı doğrultusunda "Yünsa Su Ayak İzi Politikası"nı yayınlayarak, hesaplamalarını mavi, yeşil ve gri su skalasında gerçekleştirerek sera gazı emisyon hesaplamaları gibi akredite kurum ile doğrulmalarını gerçekleştirdi.

Raporda sosyal performans başlığı altında, şirketin iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, çeşitlilik, fırsat eşitliği ve eğitim çalışmaları ele alındı.

Yünsa, 2023'te çeşitlilik ve kadın istihdamını önceliklendirdi. Kadın çalışan oranı yüzde 35,1 olarak gerçekleşti. Çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, yetenek ve yetkinliklerini en üst seviyede kullanabilmeleri amacıyla yıl boyunca farklı eğitim programları gerçekleştiren Yünsa, şirket çalışanlarının desteğiyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulan Yenilikçi Üretken Nesiller Derneği (YÜNDER) ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs desteği sağladı.

Yünsa, yarattığı ekonomik katma değer ve yatırımlarıyla 2023'te paydaşlarına değer sunmaya devam etti. 2023 cirosu 2,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirket, maliyet odaklı yaklaşımları ve etkin finans yönetimi sayesinde net karını 544 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Şirketin net kar marjı 2022'ye göre 2 puan artarak yüzde 25'e ulaştı.



- "Sürdürülebilirlik anlayışını tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz, sürdürülebilir gelecek ve daha sürdürülebilir bir dünya için 2023 boyunca sektöre örnek teşkil eden pek çok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Sürmegöz, "Yünsa'nın 50'nci, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla kutladığımız 2023 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği değerler ışığında, markamızla insan ve kaliteyi her alanda ön planda tutarak, dünyanın dört bir yanına taşımanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Değer yaratan sürdürülebilir çözümlere ulaşma hedefiyle uluslararası standartları yakından takip ettiklerini aktaran Sürmegöz, "Toplam Verimli Yönetim yaklaşımıyla sürdürülebilirlik anlayışını tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Sürdürülebilir, teknolojik ve inovatif yaklaşımlarla hayata değer katarak 2025'te Avrupa'nın, 2030'da dünyanın lider yünlü kumaş markası olma yolunda kararlıkla ilerlerken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli adımlar atmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Sürmegöz, "Yarım asırlık köklü geçmişimizden aldığımız güçle iklim değişikliği adaptasyonu kapsamında canlıların yaşam alanlarını koruma, ekosistem ve biyoçeşitliliğe verilen zararı minimuma indirme çalışmalarımıza; yatırımcılarımıza kazandıracak strateji ve projelerle ülkemiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için katma değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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