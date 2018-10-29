188 kişinin bulunduğu uçak denize düştü

Endonezya'da Lion havayollarına ait yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. İçinde 188 kişinin bulunduğu uçağın enkazına ulaşıldı

Endonezya'da Lion Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü. Boeing 737 Max 8 tipi 200 yolcu kapasiteli uçağın Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştüğü belirtildi. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, uçakta 188 kişinin bulunduğunu açıklarken, uçağın enkazına ulaşıldığı belirtildi.

Boeing 737 Max 8 tipi 200 yolcu kapasiteli, JT 610 sefer sayılı uçağın Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken düştüğü belirtildi. Denize düşen uçağın kalkışından 13 dakika sonra uçuş kulesi ile bağlantısının kesildiği bildirilirken, uçağın enkazına ulaşıldığı açıklandı. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Syaugi, yolcuların akıbetine ilişkin ise bilgi vermedi.

Lion Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Edward Sirait, uçağın düşmesiyle ilgili "Şu anda herhangi bir açıklama yapamayız. Bütün bilgileri ve verileri toplamaya çalışıyoruz" dedi.

UÇAKTA 188 KİŞİ BULUNUYORDU

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, uçakta 188 kişinin bulunduğunu açıkladı. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da 181 yolcu arasında 2 bebek ve bir çocuk bulunduğunu, mürettebatın ise ikisi pilot 7 kişiden oluştuğunu bildirdi.

Öte yandan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağının, şirketin bünyesine son kattığı yeni uçaklardan biri olduğunu aktardı.