2028 yılından geldiğini iddia etti!

2028 yılından zamanda yolculuk yaparak geldiğini iddia eden bir kişi, insanlık için kendi hayatını riske attığını öne süren bir video yayınladı

Geçtiğimiz günlerde 2048 yılından geldiğini iddia eden adamdan sonra şimdi de daha makul bir zaman dilimi sallayan ve 2028 yılından 2017 yılına geldiğini iddia eden bir kişi ile karşı karşıyayız.



YouTube'daki Paranormal Elite adlı kanalda yayınlanan videoda Noah adlı kişi hayatını riske atarak zamanda yolculuk yaptığını ve insanlığı uyarmaya geldiğini söylüyor.

Hiçkimseyi incitme niyeti olmadığını söyleyen Noah tek amacının zamanda yolculuk kavramının var olduğunu ve kendisinin de bir zaman yolcusu olduğunu kanıtlamak olduğunu söylüyor.



Noah'a göre zaman yolculuğu ilk olarak çok gizli kuruluşlar tarafından 2003 yılında denendi ve 2028 yılında halkın kullanımına sunuldu.



Noah, zamanda yolculuk yaptığı için anoreksiya ve depresyon sorunu yaşadığını söylüyor.



50 yaşında olduğunu söyleyen Noah genç görünümünü gençlik ilaçlarına borçlu olduğunu belirtiyor.



2021 yılında Google Glass benzeri bir cihazın oldukça popüler olacağını söyleyen Noah bu gözlüğün günümüz bilgisayarlarının ekranı gibi işlev göreceğini öne sürüyor.



Noah ayrıca 2020 yılında düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerinde tekrar Donald Trump'ın kazanacağını vurguluyor.



Paranormal Investigations adlı gizemli olayları araştıran ve Noah gibi vakaları inceleyen kuruluş, 2017 yaşamına adapte olabilmesi için Noah'a 700 dolar gönderdi.



Zamanda yolculuk kavramı bilim insanlarının da üzerinde oldukça kafa yorduğu bir olgu.



Sussex Üniversitesi'nde astrofizikçi olarak görev yapan John Gribbin ve eşi Mary Gribbin de zaman yolculuğunun fizik kurallarına aykırı olmadığını düşünüyor.



İkiliye göre zaman yolculuğu için gereken 2 şey var: Albert Einstein'ın izafiyet teorisi ve kara delikler.

Fakat kara deliklerin zamanda yolculuk yapmayı sağlayabileceği iddiası karşısında bazı soru işaretleri var.



Kara deliğin çekim alanına giren her şey kara delik tarafından yutulur. Buna ışık da dahildir.



Fakat kara delik döner özelliğe sahipse geleceğe ya da geçmişe yolculuk yapmak için kullanılabilir.