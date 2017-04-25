AB'den referandum açıklaması: Türk demokrasisi için geri adım

AB'den referandum açıklaması: Türk demokrasisi için geri adım

Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, referandum sonrası durumu, "Türk demokrasisi için tehlikeli bir geri adım" diye nitelendirdi ve AB hükümetlerine "Türkiye ile ilişkileri değiştirelim" çağrısı yaptı.


AB dışişleri bakanlarının Cuma günü Malta'da yapacakları toplantı öncesi bir açıklama yapan Hahn, "Karşı karşıya olduğumuz şu andaki durum sürdürülebilir değil" dedi ve toplantılarda Türkiye ile ilişkilerde sorunları çözebilecek, işbirliğini sağlayacak "yeni bir formatın" gündeme alınmasını istedi.

AB tam üyeliğine aday ülkeler ile yapılan görüşmelerden sorumlu olan Hahn, AB'nin Türkiye ile birliğe üyelik dışında diğer alanlarda işbirliğini artırmayı değerlendirebileceğini söyledi.

AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn,  ekonomik ilişkiler de dahil Türkiye ile olan tüm ilişkilerinde "hukukun üstünlüğünün" temel ölçüt olmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA
Etiketler; #avrupa birliği #referandum
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