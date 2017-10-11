ABD'den açıklama: Karar Beyaz Saray'dan

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinde sular durulmuyor. ABD'den yapılan açıklamada Büyükelçi John Bass'a sahip çıkıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vize kararının ortak alındığı belirtildi

Türkiye'de ABD Konsolosluğu'nda çalışan bir kişinin gözaltına alınması üzerine iki ülke arasında ipler gerildi. ABD, Türkiye'ye yönelik vize uygulamasını askıya alma kararı aldı. Bunun üzerine Türkiye de benzer bir karara imza attı.



Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vize kriziyle ilgili Büyükelçi John Bass'ı suçlamış ve onun kendi başına karar aldığını ima etmişti. Bunun üzerine ABD'den de bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, vize kararının Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortak kararı olduğunu söyledi.



İki ülke arasındaki gerilimin yumuşamasını umduklarını belirten Nauert, iki çalışanlarının tutuklanmasının kendilerinde büyük hayal kırılığı yarattığını açıkladı.



Büyükelçi Bass'ın kendi başına vize kararı aldığı yönündeki soruya da yanıt veren Nauert, "Büyükelçimiz işleri kendi başına yapmaz. Büyükelçilerimizle, özellikle de Büyükelçi Bass'la yakın işbirliği içerisindeyiz. Her zaman çok sorumlu davranan ve sorularımıza yanıt veren bir kişi oldu. En iyi büyükelçilerimizden birisi, Türkiye'de yaptığı işten de gurur duyuyoruz. Kendisi yalnızca Dışişleri Bakanlığı'nın değil, Beyaz Saray'ın da tam desteğine sahip" şeklinde yanıt verdi.



Tutuklanan personellerinin suçlandıkları konularda herhangi bir kanıt göremediklerini de belirten Nauert, NATO müttefiki bir ülkeyle yakın güvenlik işbirliğine sahip olmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Çalışanlarının tutuklanmasının, gözaltına alınmasının kendilerinde endişeye neden olduğunu da belirten Nauert, ben nedenle bu adımı atmak durumunda kaldıklarını söyledi.



Türkiye'den çalışanlarının avukatlarına erişim izni vermesini istediklerini de belirten Nauert, şuana kadar personellerinin avukata erişimlerinin olmadığını söyledi.