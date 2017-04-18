ABD'den bir tebrik, bir de şaibe açıklaması



Seçimde şaibe açıklaması

Alınan bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump, referandum sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Trump, Erdoğan'ı tebrik etti.Alınan bilgiye göre iki lider konuşmasında Suriye konusuna da değindi. Suriye'nin İdlib kentinde yapılan kimyasal silahlı saldırının da konuşulduğu görüşmede, Trump, ABD'ye destek verdiği için de Erdoğan'a teşekkür etti. İki liderin saldırıdan Beşşar Esad'ın sorumlu tutulması konusunda da uzlaştığı açıklandı.Türkiye'de pazar günü yapılan referanduma YSK'nın son anda aldığı karar da damga vurmuştu. Seçimdeki şaibe iddialarıyla ilgili ABD'den de bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD'nin seçimlere yönelik değerlendirmesini uluslararası gözlemcilerin hazırlayacağı rapor sonrası yapacağını söyledi. Raporun 10-12 gün içinde yayınlanmasını beklediklerini belirten Spicer, bunu bekleyeceklerini söyledi.Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ‘Referandumda usulsüzlük yapıldığı iddialarından öte olarak, ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm güçleri ele geçirmiş olmasına ilişkin ne düşünüyor’ sorusunu da ‘Türkiye'de bir seçim yapıldı ve insanlar bu seçimlere katılarak oy verdi. Yönetim sistemine ilişkin değerlendirmelerden önce gözlemci komisyonunun çalışmasını tamamlamasına izin vermek gerek’ diye yanıtladı.