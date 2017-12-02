ABD'den şok açıklama: YPG'ye silah göndermeyeceğiz ama...

ABD Savunma Bakanı Mattis terör örgütü YPG'nin Suriye'deki pozisyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mattis, YPG'ye ABD'nin artık ağır silah vermeyeceğini teyit etti ama ekledi: "Onları polis gücü olarak destekleyeceğiz."

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 5 gün sürecek Ortadoğu ziyaretine başladı. Mattis 5 günlük turunda Mısır, Ürdün, Pakistan ve Kuveyt'i ziyaret edecek. Ortadoğu turuna çıkışta uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, YPG’ye yeni silah verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya “Tam olarak Başkan’ın (Donald Trump) açıkladığı çizgide ilerleyeceğiz” dedi. Trump, ABD'nin YPG'ye artık silah vermeyeceğini açıklamıştı.



Mattis, DEAŞ'a karşı saldırı operasyonlarının son aşamalarına gelinmesi sonrası ABD’nin politikasının Suriye Demokratik Güçleri’ni (PYD/YPG) silahlandırmaktan çok mevzi kaybetmemeye odaklanacağını söyledi.



Mattis, yeni silaha ihtiyaç duyulmadığını zaten YPG'nin yeterince silahlandığının işareti vererek şöyle dedi: “YPG silahlı durumda ve koalisyon saldırı operasyonlarına son verdikçe buna ihtiyacınızın olmadığı açık."



YPG'YE 'POLİS' GÖREVİ



Mattis devamında DEAŞ'ın boşalttığı bölgelerde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kalıcı olarak kalacağının sinyalini vererek şu ifadeleri kullandı: "Güvenliğe, yerel güçlerden oluşan ve DEAŞ'ın geri gelmemesini garanti edecek polis güçlerine ihtiyacınız var.”



Mattis, YPG'nin "polis gücü" olarak destekleneceğini ifade etti.