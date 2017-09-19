ABD karar aldı: Erdoğan'ın korumalarına silah yok!

ABD Yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları için yapılması planlanan 1.2 milyon dolarlık silah satışını öngören bildirimi geri çekti

ABD karar aldı: Erdoğan'ın korumalarına silah yok!

AP ajansının bir Kongre yetkilisine dayandırdığı habere göre; Dışişleri Bakanlığı, silah satışına yönelik tasarıyı resmen geri çektiğini Kongre’ye bildirdi.

Talebin New Hampshire merkezli Sig Sauer silah şirketinden geldiği belirtildi. Sig Sauer, ABD hükümetinden satış için gerekli yetki belgesini talep etmişti.

Şirketin lisans talebini, Türk tarafının satışın gerçekleşmesi yönündeki beklentisini yitirdiğini duymasının üzerine geri çektiği öne sürüldü.


ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları, geçen Mayıs’taki ABD ziyareti sırasında göstericilere müdahale etmiş ve ABD’li siyasetçiler, Erdoğan’ın korumalarına tahsis edilecek silahların Türkiye’ye satışının durdurulmasını istemişti.

Amerikan PBS kanalına mülakat veren Erdoğan ise ABD Kongresi'nde korumalara silah satışını sağlayan yasanın geri çekilmesi konusunda, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye ABD'nin yaptığı silah yardımını hatırlatarak, "Biz paramızla sizlerden silah alamazken, siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz" dedi.

 

Etiketler; #abd #erdoğan #abd silah
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