ABD roket fırlattı, gören uzaylı sandı!

Uzay çalışmalarıyla bilinen Space X şirketi, Kaliforniya'daki üssünden Falcon-9 roketini fırlattı. Durumdan habersiz olan bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntünün uzaylılara ait olduğunu savundu

Ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, Kaliforniya'da bulunan Vandernberg Hava Üssü'nden Falcon-9 roketini fırlattı. Roketin tırmanışı ise Los Angeles semalarında izlendi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, gökyüzünü aydınlatan roketin uzaylılara ait olduğunu öne sürdü.



Kaliforniya'da bulunan Vandernberg Hava Üssü'nden dün fırlatılan Falcon-9 roketi tırmanışı sırasında Los Angeles semalarını aydınlattı. Roketin atılacağından habersiz olan kişiler tarafından endişe uyandıran gökyüzündeki ışıklar binlerce kişinin sosyal medyada hesabında paylaşım yapmasına neden oldu.



"KUZEY KORE YAPIMI NÜKLEER UFO"



Paylaşımlara yönelik olarak Space X firmasının sahibi Elon Musk Twitter hesabında "(Işıklar) Kuzey Kore yapımı Nükleer UFO" paylaşımını yaptı.