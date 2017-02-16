ABD, Suriye'de savaşa mı giriyor?

Başkan Trump'ın Savunma Bakanlığı'ndan istediği planın detayları medyaya sızdı, planda ilk kez muharip kara birliklerinin Suriye'de IŞİD'e karşı cepheye sürülmesi önerildi. CNN televizyonu, hedefin IŞİD'in kalesi Rakka olduğunu bildiriyor.
CNN televizyonu, son dakika olarak geçtiği haberinde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Suriye’nin kuzeyine geleneksel kara gücü gönderme teklifinde bulunmaya hazırlandığını duyurdu. Yeni plan Başkan Donald Trump tarafından imzalanırsa, Washington Irak savaşından bu yana ilk kez başka bir ülkeye operasyon için kara gücü göndermiş olacak.
CNN televizyonunun haberinde, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi "Bir süreliğine konvansiyonel kara birlikleri Suriye’ye gidebilir" dedi.
ABD Başkanı Trump, göreve gelir gelmez Pentagon'dan bir ay içinde terör örgütü IŞİD'e karşı bir savaş planı hazırlamasını istemişti. Asker gönderme teklifinin hazırlanan planda yer aldığı belirtiliyor.
Kara birliklerinin Suriye'de hangi cephelerde yer alacağı henüz belirsiz ancak teklif kabul edilirse askerler Suriye’ye girecek.
Halihazırda Rakka kuşatmasında danışmanlık yapan ABD özel kuvvetler askerleri Suriye'de bulunuyor ancak bunların sayısı az. IŞİD'in kalesi Rakka'yı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin yoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) kuşatmış durumda. YPG'liler birkaç aydır IŞİD'lilerle çatışıyor.