Aşık oldu, Tetris'le evlenmek istiyor!

Kendi kendine evleneni, ağaçla evleneni duymuştuk şimdi de tetrisle evlenmek isteyen genç kız gündeme geldi

İnsanlar ilginç evliliklere imza atmak istiyor. Daha önce ağaçla evleneni, kendi kendine evleneni, pizza ile evleneni duymuştuk. Şimdi de bir genç kız kalbini tetrise kaptırdı.



İlginç olay ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. Burada yaşayan Noorul Mahjabeen Hassan, kalbini 1984 yılında hayatımıza giren Tetris'e kaptırdığını açıkladı.





20 yaşındaki Hassan, günde 12 saatini Tetris oynayarak geçirdiğini söyledi. 2 yıl önce Floride Üniversitesi'nden mezun olduğu öğrenilen Hassan, Tetris ile gerçek bir nikah kıymak istediğini açıkladı. Genç kız, oyunun temasını taşıyan oyuncakları da çok sevdiğini söyledi.





Konuyla ilgili açıklama yapan Hassan, yaşadığı duyguların doğru olduğunu hissettiğini söyledi. Genç kızın annesi ise kızının daha önce de bir hesap makinesine aşık olduğunu söyledi. Anneye kızının hesap makinesine ünlü matematikçi Pierre de Fermat'ın adını verdiğini de anlattı.

