Avrupa Parlamentosu kararına Hırvatistan'dan tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakereleri dondurma kararına Hırvatistan'dan tepki geldi

Avrupa Parlamentosu kararına Hırvatistan'dan tepki

Avrupa Parlamentosu yaptığı oylama ile Türkiye-AB müzakerelerini dondurma kararı almıştı. Konuyla ilgili Hırvatistan Dışişleri Bakanı Davor Ivo Stier bir açıklama yaptı. Stier, bu durumun Avrupa Birliği'nin çıkarına olmayacağını söyledi.

Stier, Slovenya ziyareti sırasında gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Türkiye ile soruya yanıt veren Stier, Türkiye ile AB'nin müzakereleri askıya almasının Avrupa Birliğine de Hırvatistan'a da Slovenya'ya da bir yarar sağlamayacağını söyledi.

Stier, Ankara'ya karşı dengeli bir tavır benimsenmesi gerektiğini de vurguladı.

Etiketler; #ap #ab #hırvatistan #türkiye ab
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