Başbakan Kralla görüşmeye bisikletle gitti. Üstelik korumasız!

Hollanda Başbakanı'nın Kraliyet Sarayı'na bisikletle gitmesi sosyal medyada büyük destek aldı

Başbakan Kralla görüşmeye bisikletle gitti. Üstelik korumasız!

Hollanda yönetiminde 2010 yılından beri yer alan Başbakan Mark Rutte'nin Kraliyet Sarayı önündeki kırmızı halıda bisikletini zincirlerken ve saraydan bisikletle çıkarken çekilen görüntüleri medyada ilgi odağı oldu.

17 milyonluk nüfuslu Hollanda'da yaşayanlardan çok olduğu söylenen bisiklet sağlıklı ve çevre dostu taşıt olarak kullanılıyor.

Devlet memurları arasında popüler olan ve klişe haline gelmiş kurşun geçirmez arabalar yerine Rutte'nin sık sık bisiklet kullanması, dünyanın en varlıklı ülkelerinden biri olan Hollanda'da alçakgönüllü bir hayat stilini de sembolize ediyor. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA
Etiketler; #hollanda #bisiklet
Önceki Haber
Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü
Sonraki Haber
Göztepe'de Beto, 'Kaleye beton döktü'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.