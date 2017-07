Batılı erkeklerin spermleri yüzde 52 azaldı!

Yeni bir araştırma sonuçlarına göre batı dünyasında erkeklerin spermleri 1970 yıllarından bu yana sürekli azalıyor. Batılı erkeklerin spermlerindeki azalma oranı kırk yılda yüzde 50’yi geçti

İsrail ve Amerikalı bilim insanlarının Human Reproduction Update adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelandalı erkeklerin sperm yoğunluğu (mililitredeki sperm sayısı) 1973 ile 2011 yılları arasında yüzde 52,4 oranında azaldı.



Bir boşalmadaki sperm sayısındaki azalma ise yüzde 59,3, ü buluyor. Her iki yöntem de sperm kalitesinin hesaplanmasında kullanılıyor.



İsrail ve Amerikalı bilim insanlarının 185 çalışmanın analizlerini baz alarak yaptıkları değerlendirmede batılı erkeklerin sperm sayısındaki düşüşün sürekli aşağı doğru bir eğri çizdiği, henüz dibe vurma eğilimi görülmediği belirtiliyor.



Araştırma sonuçları Güney Amerika, Asya ve Afrikalı erkeklerin sperm sayılarında ise herhangi bir azalma olmadığını gösteriyor. Ancak bazı bilim insanları bu sonucun Güney Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinde yeterli araştırma yapılmamış olmasından kaynaklanabileceğini de belirtiyor.



Batı ülkelerindeki erkeklerde sperm sayısındaki düşüşün nedenlerinin henüz tam olarak bilinmediğinin altını çizen bilim insanları, batı ülkeleri yetkililerinin düşüşün nedenleri konusunda araştırmalarını hızlandırmaları gerektiğini belirterek, ’’düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda erkekler arasındaki kısırlığın artabileceği, bunun da yakın gelecekte önemli problemlere neden olabileceği’’ uyarısında bulunuyor.



Araştırma sonuçlarını değerlendiren New York’taki School of Medicine at Mount Sinai profesörlerinden Shanna Swan ’‘Bu araştırma en başta azalmanın güçlü ve sürekli olduğunu gösteriyor. Sperm sayısındaki azalmanın özellikle batı ülkeleri erkeklerinde görülüyor olması, doğada kullanılan bazı kimyasalların bunun arkasındaki önemli nedenlerden bir olduğuna işaret ediyor.’’ diye konuştu.