Bir ülkede daha kuş gribi alarmı!

İran Veterinerlik Kurumu Başkanı Mehdi Halac, başkent Tahran'ın doğusundaki Melard ilçesinde 4 çiftlikte kuş gribine rastlanması nedeniyle 513 binin üzerinde tavuğun itlaf edildiğini bildirdi

İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, basın toplantısında konuşan Halac, "Yüksek düzeyde H5N8 virüsüne rastlanan 4 çiftlikte 513 binin üzerinde tavuk itlaf edildi." dedi.



Halac, ülkede veteriner gözetimi olmaksızın kümes hayvanlarının bir yerden başka bir yere nakledilmesinin yasaklandığını kaydetti.



EN SON FRANSA'YA SIÇRAMIŞTI



Avrupa'da ise salgın kıtanın en büyük kanatlı hayvan üreticisi Fransa'ya sıçradı. Fransa Tarım Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde H5N8 virüsünün tespit edildiğini açıkladı.



Pas-de-Calais bölgesinde su kuşlarının avlanmasında yararlanılan 20 yaban ördeğinde ortaya çıkan virüs, daha sonra kümes hayvanlarına bulaştı.



Bakanlık, "Bu gözardı edemeyeceğimiz bir risk. Bu yüzden de tüm çiftçiler virüsün yabani hayvanlardan çiftlik hayvanlarımıza geçmesini önlemek için gerekli önlemleri alıyor" açıklamasını yaptı. Rusya'dan Avrupa'ya yayılan kuş gribi, son birkaç ayda Hırvatistan, Almanya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, İsviçre, Polonya, İsveç ve Macaristan'da görüldü.



Ortadoğu ülkelerinden İsrail'de de benzer vakalar tespit edilmişti. 2003 ila 2007 yılları arasında 167 kişinin ölümüne yol açan kuş gribi, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yabani kuşlardan yerli kanatlılara bulaşıyor.