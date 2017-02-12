Bu kartallar drone avlıyor

İnsansız hava araçları (İHA) veya diğer adıyla drone'lar her geçen gün hayatımıza biraz daha giriyorlar. Türkiye'de hali hazırda kayıtlı İHA kullanıcısı 8 bin 500 civarında ama bu sayı artmaya devam ediyor. Dünyada ise İHA pazarı 6 milyar dolara dayandı. 2020 yılında İHA sektörünün 127 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Online alışveriş siteleri zincir restoranlar teslimatlarını İHA'larla gerçekleştirmek için çabalıyor. Ancak insansız hava araçları güvenlik ve özel hayatın ihlali gibi kötü amaçlı da kullanılıyor. İşte Fransız ordusu da özellikle savaş alanlarında IŞİD gibi terör örgütlerinin kullandığı insansız hava araçlarını etkisiz hale getirebilmek için doğal bir yöntem buldu. Fransa'nın güneyinde bulunan Mont-de-Marsan Askeri Üssü'nde 4 kaya kartalı havadaki istenmeyen İHA'ları avlamak için eğitildi. IŞİD özellikle Irak ve Suriye'de hedeflerini belirlemek için insansız hava araçlarını sıkça kullanıyor. Askeri üste eğitilen kartalların da terör operasyonları için kullanılması hedefleniyor. Önceki günkü testlerde 4 kartal da testi başarıyla geçti.