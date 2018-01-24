Bu kez adam köpeği ısırdı!

ABD'nin New Hampshire eyaletinde bir adam, polis köpeğini ısırma suçundan tutuklandı

Bu kez adam köpeği ısırdı!

ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Boscawen bölgesinde yerel polis, silah sesi şikayetiyle gittikleri evde bekleyen ve ödenmemiş borçlar nedeniyle aranan iki kişiyi tutuklamak istedi.

Boscawen Polis Departmanı'ndan Teğmen Jason Killary, iki şahsın da tutuklama direndiğini söylerken, "Şahıslardan biri tutuklanma kararına aşırı bir şekilde direndi ve görevli polis köpeğini ısırdı" dedi.

Polis açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan kişi, daha sonra şok cihazıyla sakinleştirildi ve K9 Veda adlı polis köpeğini ısırma ve  tutuklanmaya direnme suçlarından tutuklandı.

Killary, Veda isimli köpeğin olaydan sonra muayeneden geçtiğini ve göreve döndüğünü belirtirken, "Bir polis köpeğiyle ısırma yarışına girerseniz kazanamazsınız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #polis #köpek
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