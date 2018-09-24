Çengelli iğne ile burnunu kaşırken...Sonrası korkunç!

Hindistan son yılların en korkutucu tıbbi olayına tanık oldu... 10 yaşındaki bir kız çengelli iğneyle burnunu kaşırken, bir anda olanlar oldu ve çengelli iğne açık vaziyette kızın sinüzlerine kaçtı. Apar topar hastaneye kaldırılan genç kız ülkenin gündemine oturdu

Hindistan 10 yaşındaki Moumita Let’i konuşuyor. Ülkenin doğusundaki Batı Bengal’deki Suri’de yaşanan olay ülke gündemine bomba gibi düştü. 10 yaşındaki Moumita, burnunu evde bulduğu çengelli iğneyle kaşırken bir anda eli kaydı ve çengelli iğne bir anda burnunun içine girdi.

Sabaha karşı 5 sularında yaşanan olay sonrasında burnu kanayan ve bunu durduramayan ebeveynleri genç kızı hastaneye götürdü. Durumu anlayamayan ebeveynlerin kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldıran ise doktorlar ve röntgen sonuçları oldu. Doktorlar incelemeleri yaptıktan sonra genç kızın burnunda çengelli iğne bulunduğunu açıkladı. Röntgen sonuçlarını inceleyen Dr. Suvendu Bhattacharya, “Röntgene baktıktan sonra durumun çok sorunlu olduğunu gördüm. Hastaya genel anestezi yaparak operasyona aldık. Ailesi olayı tam anlayamamıştı” dedi.

6 saat süren zorlu bir operasyon sonrasında genç kızın burnundan çengelli iğne çıktı. Doktor, “Burnunun içine bir kamera yerleştirdik ve dışarıdan parmağımı kullanarak çengelli iğneyi önce kapattık. Daha sonra çengelli iğneyi çıkarmayı başardık” açıklamasını yaptı.