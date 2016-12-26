DEAŞ El Bab'da sivillere saldırdı: Çok sayıda ölü

TSK'nın yaptığı açıklamaya göre, dün El Bab ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivillere DEAŞ'lı teröristler saldırdı. En az 30 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi

DEAŞ El Bab'da sivillere saldırdı: Çok sayıda ölü

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yapan TSK, dün El Bab'dan kaçmaya çalışan sivillere DEAŞ'ın saldırdığını belirtti. Alınan bilgiye göre bu saldırıda 30 sivil hayatını kaybetti.

TSK, operasyon kapsamında 74 el yapımı patlayıcının imha edilidiğini duyururken, örgüte ait 113 hedef de ateş altına alındı ve imha edildi.

Etiketler; #tsk #deaş #deaş saldırı
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