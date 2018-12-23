Donald Trump: Bölge ülkeleri IŞİD'in çaresine bakmalı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye gibi ülkeler IŞİD'in çaresine bakmalı" ifadesini kullandı

Trump, IŞİD'in büyük ölçüde mağlup olduğunu söyleyerek Türkiye'nin arasında bulunduğu bölge ülkelerinin geri kalanları kolayca halledebilmeleri gerektiğini ifade etti.

Trump, Twitter hesabındaki açıklamasında Suriye'ye üç aylığına girdiklerini ancak yedi yıl boyunca kaldıklarını, ülkeden ayrılamadıklarını ifade etti. Beyaz Saray'dayım, sıkı çalışıyorum. Hükümetin kapanması ve Suriye ile ilgili haberlerin çoğu SAHTE. (Çeteler, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve benzeri nedenlerle) Fazlasıyla ihtiyaç duyulan Sınır Güvenliği konusunda Demokratlarla müzakere ediyoruz. Bu uzun sürebilir. Suriye konusunda ise aslında orada 3 ay kalacaktık, ve bu 7 yıl önceydi, Suriye'den ayrılmadık. Başkan olduğumda IŞİD vahşileşiyordu. Şimdi ise IŞİD büyük oranda yenildi ve Türkiye gibi diğer ülkeler IŞİD'den geri kalan ne varsa onun çaresine bakmalı. Eve dönüyoruz!"