Dünya için küçük Suudi Arabistan için büyük adım!

Dünya için küçük Suudi Arabistan için büyük bir adım geldi. Ülkede kadınlar artık araç kullanabilecek. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, kadınlara bu hakkı veren kararnameyi imzaladı

Dünya için küçük Suudi Arabistan için büyük adım!

Sene 2017, Suudi Arabistan için önemli, Dünya ülkeleri için ise komedi denilebilecek bir adım atıldı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, ülkesindeki kadınların araç kullanmasına izin verecek kararnameyi imzaladı.

Buna göre ülkede artık kadınlar ehliyet alabilecek ve araba kullanabilecek. Kararın en geç ise 2018 Haziran ayına kadar uygulamaya konulması talimatı verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather, alınan karardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın #suudi arabistan
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