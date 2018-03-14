Dünyaca ünlü fizikçi Hawking hayatını kaybetti

Dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olan Stephen Hawking'ten acı haber geldi. Ünlü fizikçi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü fizik profesörü Stephen Hawking'ten acı haber geldi. Hawking, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi ailenin sözcüsü açıkladı.



Hawking, 1960'ların başında henüz 21 yaşındayken Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanmıştı. Bu hastalık Hawking'in yüzde seksenini felç etmiş ancak beynin zihinsel faaliyetlerini etkilememişti.



İki yıl ömür biçilen Hawking, bu yaşına kadar yaşayarak doktorları da şoke etmişti. Hastalığı yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Hawking, 1985 yılında da sesini kaybetmişti. Ünlü bilim insanı, tekerlekli sandalyesine yerleştirilmiş yazıları sese dönüştürebilen bir bilgisayar sayesinde insanlarla iletişim kurmaya devam etmiş ve konferanslara katılmıştı.



Hawking, Einstein'den sonra dünyaya gelen en büyük dahi olarak da biliniyor. Geçtiğimiz yıl bir gazeteye röportaj veren Hawking, 75 yaşına kadar yaşayabileceğini hiç düşünmediğini söylemişti.



Kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla dünyada en çok tanınan bilim insanı olan Hawking, aynı zamanda sık sık uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla da gündeme gelmişti.



Kitapları 40 dile çevrilen Hawking'in hayatı da 'Her Şeyin Teorisi' isimli filme konu olmuştu.





