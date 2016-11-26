Erdoğan'ın 'sınır kapıları açılır' çıkışına AB Komisyonu Başkanı'ndan yanıt

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin 3 milyondan fazla sığınmacıya kapılarını açtığını belirterek, "Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye ders vermekten çekinmesini istiyorum." dedi. Erdoğan'ın Avrupa'ya yönelik 'sınır kapıları açılır' çıkışına Almanya ve Hırvatistan'dan da 'mülteci anlaşmasının sürdürülmesi' yönünde açıklamalar gelmişti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Euronews televizyon kanalının bu sabah yayınlanacak "Global Conversation" programında Türkiye-AB ilişkileri ve sığınmacı krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Ürdün ve Lübnan ile sığınmacılar konusunda AB'den daha fazlasını yaptığını vurgulayan Juncker, bundan dolayı AB üyelerinin eleştirilerinde makul olmasını istedi.



Juncker, şunları kaydetti: "Türkiye önemli bir müttefik, bu sadece sığınmacı krizi yüzünden değil. Tabii Avrupa'nın yapamadığı ancak Türkiye'nin 3 milyondan fazla sığınmacıyı ağırladığı konusu da açıkça ortada olan bir gerçek. Ben de bu yüzden Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye ders vermekten çekinmesini istiyorum. Türkiye, sınır ülkeleri Ürdün ve Lübnan gibi Avrupa'dan çok daha fazlasını yaptı. Bu yüzden bu konuda konuşurken alçak gönüllü olmak gerekir."



TAM ÜYELİK MÜZAKERELERİ



AB ile Türkiye arasında sürdürülen tam üyelik müzakereleriyle ilgili bir soru üzerine Juncker, "Yöneltilmesi gereken soru; Türkiye, AB üyesi olması için gereken bütün kriterleri yerine getirmeyi istiyor mu? Ben Türkiye'nin bu soruyu kendisine sorduğunu düşünmüyorum. Bu soru sorulmadığı için yanıtı da yok." ifadelerini kullandı.



Jean-Claude Juncker, AB'nin Türkiye'deki siyasi iktidar ile yürüttüğü diyaloğa ilişkin soruyu da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli olarak görüştüğünü aktaran Juncker, "Görüşmelerimiz enerjik bir şekilde geçiyor. Ben onu 17-18 yıldır tanıyorum. Ben onu tanıyorum, o da beni tanıyor." diye konuştu.





HIRVATİSTAN VE ALMANYA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ



Dün de Hırvatistan Dışişleri Bakanı Davor Ivo Stier, Türkiye ile müzakereleri askıya almanın, Avrupa Birliği'nin çıkarına olmayacağını belirtmişti. Slovenya ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Stier, "Türkiye ile müzakereleri askıya almak, ne Avrupa Birliği'nin, ne Hırvatistan'ın, ne de Slovenya'nın çıkarına olur" ifadelerini kullanmıştı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Ulrike Demmer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun ne olacağını sorması üzerine, "AB-Türkiye anlaşmasını her iki taraf için de bir başarı olarak görüyoruz Ve bu anlaşmanın sürdürülmesi tüm tarafların çıkarınadır" demişti.



Avrupa Parlamentosu'nun dün Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını önermesinin ardından bugün AB ülkelerine seslenen Erdoğan şöyle demişti: "Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz, 'Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız?' demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz."