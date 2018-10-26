Eşcinsel penguenlerin artık bir yavrusu var

Avustralya’da yer alan Sydney Deniz Hayatı Akvaryumu’nda yaşayan Sphen ve Magic adlı eşcinsel penguen çift, kendilerine verilen yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatarak, bir yavru sahibi oldu

Eşcinsel penguenlerin artık bir yavrusu var
26 Ekim 2018 Cuma 16:00

Sydney Deniz Hayatı Akvaryumu yetkilileri, Stephen ve Magic’in, 19 Ekim’de doğan yavruya sırayla baktıklarını söyledi.

Akvaryum çalışanlarının dikkatini, öncelikle birlikte gezerek daha sonra da birlikte çakıl taşlarından bir yuva yaparak çeken iki penguene, önce deneme amaçlı olarak kukla bir yumurta verilmiş, bu yumurtaya “iyi bakarak” testi geçen çifte daha sonra gerçek bir yumurta verilmiş.

Çiftin birbirlerinin çağrılarını tanıdığını söyleyen akvaryum yetkilileri, sadece birbiriyle duygusal bağ kuran penguenlerin birbirlerinden ayrıldıklarında çağrılar ve şakımalarla birbirlerini bulduklarını söyledi.

Penguenlerin ebeveynlik anlayışının memelilerden oldukça farklı olarak yarı yarıya paylaşıldığını ve anne ile baba penguenlerin yavrulara aynı ilgiyi gösterdiklerini belirten yetkililer, aynı cinsiyetteki penguen çiftlerinin kuluçka süreci ve sonrasında heteroseksüel penguen çiftlerinden bir farkı olmadığını söylüyor.

Aynı cinsiyetten penguenlerin yumurta “evlat edinmeleri” daha önce birkaç hayvanat bahçesinde denenmiş hatta Berlin’de Z ve Vielpunkt adli iki erkek penguen, ailesi tarafından reddedilen bir yavruyu birlikte büyütmüştü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eşcinsel #penguen
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