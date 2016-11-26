Fidel Castro'nun vasiyeti: Yakılacak

Devrimci lider Fidel Castro hayatını kaybetti. Kardeşi Castro ise ağabeyinin vasiyetini açıkladı

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro, 90 yaşında hayatını kaybetti. Castro'nun ölüm haberini, kardeşi Raul Castro, Küba Devlet Televizyonunda verdi.



Raul Castro yaptığı açıklamada ağabeyinin naaşının isteği üzerine yakılacağını söyledi. Castro'nun naaşı bugün krematoryuma gönderilecek.



Devlet televizyonunda duygusal bir konuşma yapan Raul Castro, sözlerini Küba Devrimi'nin sloganı olan 'Her zaman zafere doğru' sözleri ile tamamladı.



Küba'da önümüzdeki birkaç gün ulusal yas yaşanacak.



Fidel Castro, 1976-2008 yılları arasında Küba'nın devlet başkanlığı görevini yerine getirmişti. Castro 2008 yılında ise koltuğunu kardeşi Raul Castro'ya devretmişti.