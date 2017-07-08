G20'de liderler uzlaştı

Almanya'da toplanan G20 zirvesinde iklim değişikliği, Kuzey Kore ve terörle mücadele gibi ayrılık yaşanan konuların tamamında ülkeler anlaşmaya vardı

G20'de liderler uzlaştı

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 zirvesi'nin son gününde en önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu iklim değişikliği başlığındaki kriz aşıldı. Reuters haber ajansı, zirveye katılan ülkelerin sonuç bildirgesi üzerinde anlaştığını son dakika olarak duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, uluslararası haber televizyonlarının canlı yayınladığı konuşmasında liderlerin bildirgede anlaştığını resmen duyurdu.

Etiketler; #g20 #almanya
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