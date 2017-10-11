Gönderilmeyen ama taslaklarda olan mesaj vasiyet sayıldı!

Avusturalya'da gönderilmeyen bir kısa mesaj vasiyet sayıldı

İlginç olay Avusturalya'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre 55 yaşındaki bir adam, ölmeden önce telefonuna bir mesaj yazdı. Ancak mesajı göndermeyen adam, sadece mesajını taslaklara kaydetti. Bir süre sonra hayatını kaybeden adamın telefonundaki bu mesaj ise vasiyet sayıldı. İddiaya göre adam, telefonundan kardeşine bir mesaj yazdı ve karısından hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Adam, kardeşine evini ve emekliliğini almasını söyledi. Eşinin ise sadece eşyalarını alarak evi terk etmesi gerektiğini yazdı. Mahkeme bu mesajı vasiyet saydı ve adamdan geriye kalanların kardeşine bırakılmasına hükmetti.



Telefonuna evini ve emekli aylığını kardeşine bıraktığını yazan ve sonuna gülümseme emojisi koyan adam Ekim 2016’da hayatını kaybetti. Telefonu inceleyen yetkililer bunun bir tür vasiyet olduğuna karar verdi ve taraflar mahkemeye başvurdu. Yargıç Susan Brown, kararını Brisbane Yüksek Mahkemesi'nde açıkladığı sırada "Metnin gayri resmi niteliği, müteveffanın vasiyet niyetlerini temsil etmek için yeterli olmadığı anlamına gelmiyor” dedi ve mirasın kardeşe verilmesine karar verdi. Mahkeme tarafından yayınlanmayan kısa mesajın tam metinde adamın eşinden nasıl hoşnutsuz olduğunu anlattığı ortaya çıktı. Mesajın yayınlanan bölümünde ise şunlar yazıyor: “Sen ve yeğenin emekliliğimi ve evi alın ….. O (karısından bahsediyor) evden kendi eşyalarını alsın ve çıkıp gitsin, eski sevgilisine dönsün”. Mesaj ölen adamın hesap bilgileri, "kendi iradem ile yazıldı" ifadesi ve gülümseyen yüz emojisi ile son buldu.



Adamın karısı, mesaj henüz gönderilmediğinden, taslaklarda durduğundan bunun “irade” olarak kabul edilemeyeceğini savundu ancak mahkeme, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, metnin yazılmasının adamın kendi iradesini gösterdiğine hükmetti.



Karara rağmen, hakim ölen adamın eşinin aile yasası uyarınca mülk için başka bir başvuruda bulunabileceğini de belirtti.