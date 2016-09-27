27 Eylül 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Halep'e hava saldırısı: Çok sayıda kişi öldü

    Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde rejim güçlerinin kuşatmasındaki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 56 kişi öldü, 220 kişi yaralandı

    24 Eylül 2016 Cumartesi 13:20
    Halep'e hava saldırısı: Çok sayıda kişi öldü
    Halep genelindeki kurtarma çalışmalarını yürüten sivil savunma ekibi yetkililerinden Necip Ensari'nin verdiği bilgiye göre, Rusya ve rejime ait savaş uçakları, kent merkezinde Esed güçlerinin kuşatmasındaki Bustan el Kasr, Meşhed, Kellese, Salihiyin ve Firdevs semtlerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

    Sivil yerleşim yerlerini hedefleyen saldırıların ardından enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten sivil savunma ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 56 sivil hayatını kaybetti.

    Bombardımanlarda 220 sivil yaralanırken çok sayıda binada ağır tahribat meydana geldi.

    Kısıtlı imkanlarla sürdürülen enkaz kaldırma çalışmalarında ölü sayısının artması beklenirken, yaralılar sahra hastanelerine taşınıyor.

    Esed rejimi ve Rusya'nın dün Halep'te yine sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 86 sivil yaşamını yitirmiş, 200 kadarı yaralanmıştı.



    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Halep, Halep Saldırı, Suriye Halep Bombalama

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY İzmir'den de büyük tepki
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Yabancı yatırımcılar...
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Asiller ve vekilleri...
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Bergama ve diğer ekoloji hareketlerini itibarsızlaştırma operasyonu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz