Haber Kaynağı: AA

Halep genelindeki kurtarma çalışmalarını yürüten sivil savunma ekibi yetkililerinden Necip Ensari'nin verdiği bilgiye göre, Rusya ve rejime ait savaş uçakları, kent merkezinde Esed güçlerinin kuşatmasındaki Bustan el Kasr, Meşhed, Kellese, Salihiyin ve Firdevs semtlerine yoğun hava saldırıları düzenledi.Sivil yerleşim yerlerini hedefleyen saldırıların ardından enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten sivil savunma ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 56 sivil hayatını kaybetti.Bombardımanlarda 220 sivil yaralanırken çok sayıda binada ağır tahribat meydana geldi.Kısıtlı imkanlarla sürdürülen enkaz kaldırma çalışmalarında ölü sayısının artması beklenirken, yaralılar sahra hastanelerine taşınıyor.Esed rejimi ve Rusya'nın dün Halep'te yine sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 86 sivil yaşamını yitirmiş, 200 kadarı yaralanmıştı.