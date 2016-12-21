Havai fişek pazarında patlama: En az 29 ölü

Meksika'nın Tulpetec kentinde bir havai fişek pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 29 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı. Yaşanan korkunç patlama sonrası dumanın kentin bir çok noktasından görülecek yüksekliğe çıkması facianın boyutlarını gözler önüne serdi

Başkent Mexico City yakınlarında bulunan Tulpetec'te, Noel ve yılbaşı dolayısı ile havai fişek satışı için kurulan pazarda meydana gelen patlamada 29 kişinin öldüğü ve 60 kişinin de yaralandığı bildirildi. Facia sonrası can kaybının artabileceği belirtildi.



Meksika Başsavcısı Alejandro Gomez San Pablito ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto da sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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