Hawking'in tekerlekli sandalyesi satışa çıkıyor

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking’in akıllı tekerlekli sandalyesi ve evrenin başlangıcı konulu doktora tezi açık arttırmaya çıkacak

Hawking'in tekerlekli sandalyesi satışa çıkıyor
22 Ekim 2018 Pazartesi 16:33

Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti.

Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, tekerlekli sandalysesine yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu.

Tekerlekli sandalyenin 10 bin ile 15 bin sterlin (73 bin ile 109 bin lira) arasında bir fiyata, “Genişleyen Evrenlerin Özellikleri” başlıklı, sadece beş kopyası bulunan, 1965 yılındaki tezinin ise 100 bin ile 150 bin sterlin (730 bin ile 1 milyon 90 bin lira) arasında bir fiyata satılması bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #stephen hawking
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