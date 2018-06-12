İlk sandık skandalı Paris'te yaşandı

24 Haziran seçimleri için Paris'teki Türkiye Başkonsolosluğu'na giden gurbetçi bir vatandaş kendisine verilen oy pusulasını görünce şoke oldu. AKP'ye mühür basılmış pusula için tutanak tutuldu

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için oy kullanma işlemleri devam ederken, Paris’ten gelen skandal iddia herkesi şaşkına çevirdi.

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Paris’teki konsolosluk binasına oy kullanmaya giden bir kişiye, sandık görevlileri tarafından pusula ve zarf kapalı bir şekilde teslim edildi. İddiaya göre; oy kullanmak için kabine giren vatandaş, oy pusulasında AKP’nin bulunduğu yere mühür basılı olduğunu gördü ve hemen duruma itiraz etti.

İtirazının ardından video çekip olayı anlatan Vatandaş, “Cumhurbaşkanlığı için hazırlanan pusulada herhangi bir sorun yoktu. Ama partilerin yer aldığı oy pusulasında AKP’ye mühür vurulmuştu. Ben hiçbir seçimde AKP’ye oy vermedim. Gerekli itirazlarımı da gerçekleştirdim” dedi.

YENİ PUSULA VERİLDİ

Hazırlanan tutanak sonrasında, vatandaşa yeni bir boş pusula verilip oy kullanması sağlandı.

‘OLAY KONTROL ALTINDA’

Sandık Gücü Platformu yöneticilerinden, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi konuyla ilgili bir mesaj paylaşarak, “O sandıkta CHP, İYİ Parti temsilcileri var. Hatalı oy kullanıp olay çıkarma daha yüksek ihtimal. Durum kontrol altında dostlar” dedi.