İnsanları taradıktan sonra intihar etmiş!

Las Vegas'ta 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren cani Stephen Paddock'un saldırıdan sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Saldırganın bulunduğu odada 10 adet de silah bulundu

İnsanları taradıktan sonra intihar etmiş!

ABD polisi, Las Vegas'ta 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Stephen Paddock'un saldırıdan sonra intihar ettiğini duyurdu.

BİREYSEL SİLAHLANMA YENİDEN GÜNDEMDE

Saldırının ardından ABD'deki bireysel silahlanma bir kez daha gündeme geldi. Las Vegas'ın da içinde bulunduğu Nevada da, silah kanunlarının en rahat olduğu eyaletlerden biri.

Eyalette insanlar silah taşıyabiliyor ve silah sahibi olduklarını kayıt altına almaları gerekmiyor.
Nevada'da, silah satın alanların geçmişleri araştırılsa da, bu kişilerin edindikleri silahları özel olarak satmalarına bir engel bulunmuyor.

İNTİHAR ETTİĞİ ODADA 10 ADET SİLAH BULUNDU

Öte yandan Las Vegas'taki saldırıda 50 kişiyi öldüren caninin yanında 10 adet silah bulundurduğu da ortaya çıktı.

Etiketler; #las vegas saldırı #abd saldırı
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