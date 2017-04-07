İsveç'in başkentinde kamyonlu saldırı: 3 ölü

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyon, trafiğe kapalı alanda yayaların üzerine doğru sürüldü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre İsveç'in başkenti olan Stockholm'de bir saldırı meydana geldi. Trafiğe kapalı olduğu öğrenilen Drottning Caddesi'nde bir kamyon, yayaların üzerine doğru hareket etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis de olay yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi almaya başladı.
Metro istasyonları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapanırken, kentte terör alarmının da verildiği öğrenildi.