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    • İtalya'da depremin bilançosu artıyor: 290 ölü

    İtalya'nın orta kesiminde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a yükseldi

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 15:24
    İtalya'da depremin bilançosu artıyor: 290 ölü
    Başkent Roma’nın 140 kilometre doğusundaki Accumoli’de salı günü yerel saatle 03.36’da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren ve enkaz altından çıkarılan 2'si çocuk 35 kişi için bugün cenaze töreni düzenlendi.

    Deprem bölgesindeki Ascoli Piceno’da yapılan cenaze törenine, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Senato Başkanı Pietro Grasso, Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, Başbakan Matteo Renzi de katıldı.

    Cumhurbaşkanı Mattarella, deprem nedeniyle mağdur olanları yalnız bırakmayacaklarını desteklerini sürdürüceklerini bildirdi.

    Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da 290 olarak güncellendi.

    Öte yandan, Sivil Savunma Birimi tarafından depremzedeler için oluşturulan kısa mesajla yardım toplama fonunda şu ana kadar 6 milyon 120 bin avro toplandığı açıklandı.

    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Italya, Italya Deprem, Deprem

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