Karga, 7 aylık bebeği öldürdü!

Mısır'ın İskenderiye kentinde bir karga 7 aylık bebeği öldürdü

Karga, 7 aylık bebeği öldürdü!

İskenderiye Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, balkondan eve giren bir karganın, odada uyuyan 7 aylık Adem adlı bebeği boynundan yaraladığı bildirildi.

Açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bebeğin müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Soruşturmada annenin ifadesinin doğru olduğunun ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, olayda cinayet şüphesinin bulunmadığı vurgulandı.

Etiketler; #karga #ölüm #mısır
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