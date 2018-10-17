Kaşıkçı ile ilgili şok iddia! Müzik dinleyerek parçalara ayırdılar!

CNN International'da yer alan bir son dakika haberindeki iddiaya göre, Cemal Kaşıkçı öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrıldı. Öte yandan Kaşıkçı'nın yazarlık yaptığı Washington Post gazetesi de cinayet zanlılarından birinin taranmış ve sansürlenmiş pasaportunu paylaştı

CNN’in Türk yetkililere dayandırdığı haberinde yer alan iddilara göre, Cemal Kaşıkçı Suudi konsolosluğunda öldürüldükten sonra konsolosluk içinde parçalara ayrıldı. İddialara göre Kaşıkçı konsolosluktan içeri girer girmez dövüldü ve öldürüldü. Kaşıkçı öldükten sonra 15 kişilik Suudi cinayet ekibi cesedi müzik dinleyerek parçalara ayırdı. Bu iddiların temeli olaraksa Kaşıkçı’nın akıllı saatindeki ses kayıtlarını dinleyen Türk yetkililer gösterildi. SUUDİLER KABUL EDECEK DENİLMİŞTİ Yine CNN International’ın önceki gün yayınladığı haberde Suudi yetkililerin Cemal Kaşıkçı’nın sorgulama sırasında öldürüldüğünü kabul edeceği belirtilmişti. Haberde ayrıca Suudi Kralı ve Veliaht Prens Selam’ın olaydan haberi olmadığı iddia edilmişti. Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı’yı İstanbul’daki konsoloslukta öldüren ekibin içindeki kişilerden birinin pasaport görüntüsünü sansürlü olarak yayınladı. Haberde kişinin kimlik bilgilerinin tam doğrulama yapılamadığı için sansürlendiği bildirildi. Öte yandan haberin devamında Türk yetkililerin olayın cinayet olması ihtimalinin yüksek olduğuna ilişkin açıklamalarına da yer verildi.