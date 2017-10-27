Katalonya bağımsızlık ilan etti!

İspanya’da Özerk Katalonya Bölgesi’nde parlamento bağımsızlığın ilanı için meclise gelen önergeyi 70 oyla onayladı

Katalonya bağımsızlık ilan etti!

Bağımsızlığın ilanı için 68 evet oyu gerekiyordu. 10 vekil bağımsızlığa karşı oy kullanırken iki oy da geçersiz sayıldı.  Madrid’de merkez hükümetin senatosu ise bugün bölgenin özerkliğini askıya alacak olan 155. Madde’nin yürürlüğe girmesini oylayacak. Katalonya parlamentosunda vekiller oylama sonucunun evet olduğunun duyurulmasının ardından Katalan marşını söyledi. Barselona sokaklarında bağımsızlık yanlısı binlerce gösterici kutlamalar yapmaya başladı.


İspanya Senatosu Katalonya'nın özerkliğini askıya aldı

Katalonya Bölgesi’nin bağımsızlık ilan etmesinin ardından Madrid’de İspanya Senatosu Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya alacak olan 155. Maddenin yürürlüğe girmesini onayladı. 214 evet oyuna karşılık 47 hayır oyu kullanılan oylamada bir oy da geçersiz sayıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bağımsızlık #katalonya
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