Kayıp aracı 20 yıl sonra bulundu!

Bir kişi arabasını park ettiği yeri unuttu. Haber ise 20 yıl sonra geldi. Arabası park ettiği yerde duruyordu

Olay Almanya'da yaşandı. Frankfurt'ta yaşayan bir kişi arabasını nereye park ettiğini unuttu. 1997 yılında yaşanan olayda adam aracını kaybettiğini polise bildirdi.



Adama haber ise 20 yıl sonra geldi. Polis şahısa 20 yıl sonra arabasının bulunduğunu bildirdi. Arabanın da çalınmadığı endüstriyel bir binanın garajında park halinde bulunduğu öğrenildi.



Endüstriyel binanın yıkılması ile bir araç ortada kaldı. Polis aracın sahibini ararken 20 yıl önce yapılan kayıp ihbarına ulaştı. Şuan 76 yaşındaki kişiye ulaşan polis ekipleri, ona aracının bulunduğunu söyledi.



Kızıyla birlikte aracı tespit etmeye gelen adam, aracını bıraktığı yerde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aracı çalıştırmaya çalışan adam 20 yıldır hiç çalışmadığı için aracın bozulmuş olduğunu fark etti.