Kayıp kadını dev timsah yemiş!

Avustralya'da geçen hafta kaybolan bir kadını timsahın yediği ortaya çıktı

Olay Avustralya'nın Queensland eyaletinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yaşlı bakım evinde kalan 79 yaşındaki Anne Cameron, geçen hafta kayboldu. Bunama nedeniyle bakım evinde tutulan kadın, öğleden sonra çıktığı yürüyüş sonrası geri dönmedi.



Yaşlı kadını bulmak için arama çalışmaları başlatıldı ancak kadın hiçbir yerde bulunamadı. Daha sonra kadına ait olduğu tespit edilen bir baston ve bazı kıyafetler bulundu. Bunun üzerine çevrede bulunan timsahlardan şüphelenildi.



Bunun üzerine ekipler bölgeye tuzaklar kurdu. Tuzaklar sayesinde yakalanan 4.3 metre uzunluğundaki timsah incelendi. Timsahın midesinde kemikler bulundu. Kemiklerin kayıp kadına ait olduğu tespit edildi.



Konu ile ilgili açıklama yapan oğlu, timsahların timsah oldukları için suçlanamayacağını belirterek bir misilleme talep etmedi. Buna rağmen timsahın yetkililer tarafından öldürüldüğü öğrenildi.



Bu ilk ölüm değil

Öte yandan bu ölümün ilk ölüm olmadığı ortaya çıktı. Son 18 ay içerisinde 35 yaşındaki Warren Hughes ve 46 yaşındaki Cindy Waldron da aynı bölgede timsahların kurbanı oldu. Üst üste gelen ölümler, halkın tepkisine neden oldu.