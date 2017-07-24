Kelepçe fantezisi sonu oldu!

İngiltere'de genç çift cinsel ilişki sırasında "kelepçe fantezisi" yapmak isterken hastanelik oldu. Nadir görülen bir bakteri erkek arkadaşının ölümüne yol açtı

Katie Widdowson sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken taktığı kelepçeler yüzünden mikrop kaptı:



İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Katie Widdowson (24), erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada taktığı kelepçe nedeniyle bileğinde çok sayıda yara oluşmasının ardından hastaneye gitti.



Widdowson'un erkek arkadaşıyla ilişki sırasında taktığı kelepçenin bileğine zarar verdiği ve nadir görülen bir bakteri nedeniyle hastaneye gittikten sonraki gün hayatını kaybettiği aktarıldı.



Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadın, Nekrotizan Fasiit isimli nadir görülen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.



İngiliz Daily Mail gazetesi, genç kadının erkek arkadaşıyla kelepçeli 'seks fantezisinin' sonunu getirdiğini yazdı.



Kelepçe nedeniyle genç kadının vücudunda oluşan yaraların, kadın için oldukça ölümcül bakterilerin vücuduna girmesine neden olduğu aktarıldı.