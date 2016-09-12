12 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Komalık eden şaka!

    Tayland'ın ünlü Kasetsart Üniversitesi'nde yeni öğrencilere yapılması gelenek haline gelmiş olan 'çömez şakası' bir öğrenciyi komaya soktu

    12 Eylül 2016 Pazartesi 13:21
    Komalık eden şaka!
    Kasetsart Üniversitesi'nde meydana gelen olayda, üniversiteye yeni başlayan bir öğrenci, kendisine yapılan şakalar sonucunda komaya girdi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Chokchai Thongnuakhao Beden Eğitimi dersinde üst sınıfların zorlamasıyla gölete dalmak zorunda kaldı. Yüzemeyen öğrenci batmaya başladı ve eğlence bir anda kabusa dönüştü. Göletten çıkarılan Thongnuakhao hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

    Üniversite yetkilileri öğrencilerin belirli bir seviyede fiziksel eğitim almaları gerektiğini söylese de öğrencinin yakınları çamur deryasına dönmüş olan göletin bu amaçla kullanılamayacağı belirtti. Tayland Yüksek Öğretim Kurulu başkanı Arporn Kaenwong, konuyla ilgili soruşma başlattıkları söyledi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: şaka, şaka Komalık

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