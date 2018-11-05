Korkunç! 4 yaşındaki çocuğa hastanede toplu tecavüz!

Hindistan'da 4 yaşındaki kız çocuğunun, hastanede birçok kişi tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla soruşturma açıldığı ifade edildi

Hindistan'da 4 yaşındaki bir kız çocuğunun, ülkenin kuzeyinde bulunan bir hastanede birçok kişi tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla soruşturma açıldığı ifade edildi.

Associated Press'in haberine göre, 4 yaşındaki kız çocuğunun, Hindistan'ın Lucknow şehrindeki bir hastanede yaşadıklarını büyükannesine anlattığı, ardından durumun polise bildirildiği belirtildi.

4 yaşındaki kız çocuğunun ifadesine göre, bir hastane görevlisi ve 4 farklı kişi tarafından, Cumartesi günü yoğun bakım ünitesindeyken kendisine tecavüz edildi. Hintli kızın bir yılan tarafından ısırıldıktan sonra dört gün boyunca tedavi gördüğü ifade edildi.

Hindistan polisinin, hastanenin güvenlik kameralarını inceledikten sonra 1 kişiyi gözaltına aldıkları belirtildi. Diğer şüpheliler için arama faaliyetlerinin devam ettiği ve 4 yaşındaki kızın odasında neden yalnız bırakıldığının araştırıldığı ifade edildi.