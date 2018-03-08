Korkunç fantezi ölümle bitti!

Peru'da bir çiftin akıl almaz fantezisi ölümle bitti. Kocanın iddiasına göre adam eşinin cinsel organına havan mermisi koydu. Mermi patlayınca da kadın hayatını kaybetti

Peru'da yaşanan bir olay pes artık dedirtti. Alınan bilgiye göre sarhoş bir çift fantezi yapmaya karar verdi. Akıl almaz olay da böyle başladı.



İddiaya göre Ruben Valera Cornejo isimli bir adam, eşi ile birlikte içki içip sarhoş olduktan sonra ilişkiye girdi. Kocanın iddiasına göre eşi Yubitz Llerena eşinden evde bulunan bir nesneyi cinsel organına koymasını istedi.



Geceye karşı çok da fazla bir şey hatırlamadığını belirten koca, sabah uyandığında ise eşinin cansız bedeni ile karşılaştığını anlattı. Evde yapılan aramada ise üzerinde kan bulunan ve aktif olmayan bir havan mermisi bulundu.





Konuyla ilgili açıklama yapan polis şefi, havan mermisinin 38 santim boyunda olduğunu söyledi. Kadının yanında ağrı kesicilerin de bulunduğu öğrenilirken, kocanın ise tutuklandığı açıklandı.



Kadının babası ise yaptığı açıklamada kocanın hak ettiği cezayı alması için mücadele edeceğini söyledi.