Kuzey Kore yine füze fırlattı! Halk sığınaklara çekildi!

Geçen günlerde hidrojen bombası deneyerek dünyayı ayağa kaldıran Kuzey Kore TSİ 01:10 sularında bir füze denemesi daha gerçekleştirdi

Kuzey Kore yine füze fırlattı! Halk sığınaklara çekildi!

Kuzey Kore, dünyayı tedirgin eden füze denemelerine bir yenisini daha ekledi ve ülkenin başkenti Pyongyang'dan doğu yönüne doğru balistik bir füze fırlattı. Japonya'yı alarma geçiren füze denemesi nedeniyle, Japon hükümeti 'füzenin büyük olasılıkla toprakları üzerinden geçtiğini' açıkladı ve halka sığınaklara çekilme çağrısı yaptı. Kuzey Kore, geçen ay da Tokyo'nun 'benzeri görülmemiş bir tehdit' olarak nitelediği başka bir füze fırlatmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kuzey kore #füze
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