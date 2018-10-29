Merkel resmen açıkladı: Bırakıyorum

13 yıldır Almanya Başbakanlığı koltuğunda oturan Angela Merkel, Heses ve Bavreya eyaletlerinde partisinin oy kaybetmesi üzerine açıklama yaptı. Merkel "Başbakan olarak son dönemim. Başbakanlığa ve parti genel başkanlığına aday olmayacağım" dedi

Merkel resmen açıkladı: Bırakıyorum
29 Ekim 2018 Pazartesi 15:56

Almanya’nın demir leydisi Angela Merkel, aktif siyasi hayatını noktalıyor. 2000 yılından beri partisinin liderlik koltuğuna oturan ve 2005’ten beri Almanya Başbakanlığı görevini sürdüren de Angela Merkel'in, kurmaylarına parti başkanlığından çekilme kararı aldığını söylediği öne sürülmüştü.

“BIRAKIYORUM”

Bu iddia ise bizzat Merkez’in ağzından doğrulandı. Merkel “Başbakan olarak son dönemim. Başbakanlığa ve genel başkanlığına yeniden aday olmayacağım. Hesse ve Bavyera’daki seçim sonuçları sonrası eskisi gibi devam edemeyiz. Hükümet güvenirliğini kaybetti.” dedi.

Etiketler; #merkel #merkel bırakıyor
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