Mikrofonu açık kalan Trump, rezil oldu: Beni buradan çıkarın

G-20 Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekileceği sırada Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi platformda tek başına bırakıp giden Trump'ın açık kalan mikrofonundan "Beni buradan çıkarın. Gitmek istiyorum" dediği duyuldu

Mikrofonu açık kalan Trump, rezil oldu: Beni buradan çıkarın
02 Aralık 2018 Pazar 12:24

ABD Başkanı Donald Trump, dünya kamuoyunun yine gündemine oturdu. Yaptığı her hareket, söylediği her söz ve attığı her tweet gündem yaratan Donald Trump, bu sefer Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleşen G-20 Zirvesi sırasında herkesi şaşkına çevirdi.

DİĞER LİDERLERİ BEKLEMEDEN GİTTİ

Daha önce benzer etkinlik ve zirvelerde diplomatik skandallara sebep olan Trump, bu sefer aile fotoğrafı çekilmek üzere dünya liderlerini bekleyen Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi şaşırttı. Platformda bekleyen Macri'yle tokalaşan ve kameralara poz veren Trump, diğer liderleri beklemeden sahneden hızlı adımlarla ayrıldı. Bunu son anda fark eden Macri, Trump'a seslense de başarılı olamadı. Daha sonra platformdan geçen Arjantinli bir yetkili hızla Trump'ın yanına gitti.

Etiketler; #trump #mikrofon #rezil #çıkarın
Önceki Haber
Otomobilde vurulup ölen Dilek'in sevgilisine müebbet istemi!
Sonraki Haber
Engelli diye futbolcu olamazsın dediler, şimdi başardı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.