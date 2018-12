Mikrofonu açık kalan Trump, rezil oldu: Beni buradan çıkarın

G-20 Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekileceği sırada Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi platformda tek başına bırakıp giden Trump'ın açık kalan mikrofonundan "Beni buradan çıkarın. Gitmek istiyorum" dediği duyuldu

ABD Başkanı Donald Trump, dünya kamuoyunun yine gündemine oturdu. Yaptığı her hareket, söylediği her söz ve attığı her tweet gündem yaratan Donald Trump, bu sefer Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleşen G-20 Zirvesi sırasında herkesi şaşkına çevirdi.

DİĞER LİDERLERİ BEKLEMEDEN GİTTİ

Daha önce benzer etkinlik ve zirvelerde diplomatik skandallara sebep olan Trump, bu sefer aile fotoğrafı çekilmek üzere dünya liderlerini bekleyen Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi şaşırttı. Platformda bekleyen Macri'yle tokalaşan ve kameralara poz veren Trump, diğer liderleri beklemeden sahneden hızlı adımlarla ayrıldı. Bunu son anda fark eden Macri, Trump'a seslense de başarılı olamadı. Daha sonra platformdan geçen Arjantinli bir yetkili hızla Trump'ın yanına gitti.