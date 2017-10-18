Obez adam, yeğenini cezalandırmak için üzerine oturunca...

ABD'de obez bir kişi, dokuz yaşındaki kız çocuğunu üzerine oturarak öldürdü

Olay ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dokuz yaşındaki yeğeni Dericka Lindsay'ın cezalandırmak isteyen 64 yaşındaki obez Veronica Green Posey, küçük kızın üzerine oturdu. 146 kiloluk adamın altında kalan küçük kız ise hayatını kaybetti.



Olay sonrası Posey, tutuklandı. Posey, cinayet ve çocuğa işkence suçlarıyla yargılanacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Escambia Bölge Şerifi, Posey'in 'kontrolden çıktığı' için yeğenini cezalandırmak istediğini bu yüzden de üzerine oturduğunu belirttiğini açıkladı. Çocuğun anne ve babasının da çocuk ihmali suçlamasıyla yargılanacağı öğrenildi.