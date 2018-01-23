Polis görünce şoke oldu! Köpeği ile ilişkiye girmiş!

Çocuk istismarı ve uygunsuz cinsellik içeren materyal bulundurma suçlarından evine baskın yapılan İskoç kadının telefonunda, köpeği ile girdiği ilişkinin videosu bulundu

Çocuk istismarı şüphesiyle evinde arama yapılan kadının evcil hayvanı ile ilişkiye girdiğine dair kanıtlar bulundu. İskoçya'da yaşayan Suzy Cairns isimli kadın, Labrador cinsi köpeğiyle cinsel ilişkiye girip bunu kameraya kaydetti.



Cairns'in cep telefonunda bulunan görüntüler polisler şoke etti. Kadının evinde aşırı derece uygunsuz görüntüler bulunduğu açıklanırken mahkeme daha fazla detay vermeyi reddetti. 39 yaşındaki kadın cinsel içerikli materyallere sahip olduğuyla ilgili karara itiraz etti.



Cairns'in evinde cinsel istismara uğrayan çocuklara ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu bildirilirken, kadının köpeğiyle girdiği ilişkiyi itiraf ettiği ifade edildi. İskoç kadının siber suçlarla ilgilenen polis ekipleri tarafından bilgisayar ip'sinden tespit edilerek bulunduğu açıklandı.



