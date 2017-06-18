Portekiz’de 3 günlük yas; yangında ölü sayısı 62’e yükseldi

Portekiz'in orta kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangın hala kontrol altına alınamazken hükümet yetkilileri köylere sıçrayan yangında en az 62 kişinin öldüğünü açıkladı. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi

Başkent Lizbon’a 130 km uzaklıktaki Figueirı dos Vinhos belediyesinin yakınındaki ormanlık Pedrogao Grande alanında çıkan yangını, yaklaşık bin kişi 160 yangın söndürme aracıyla kontrol altına almaya çalışıyor. Olay yerine İspanya’dan iki, Fransa’dan dört yangın söndürme uçağı ulaştı.





AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Twitter’dan yaptığı açıklamada yardım için AB sivil koruma mekanizması devreye alındığını duyurdu. Ancak hükümet yetkilileri sıcak hava ve rüzgarın söndürme işini zorlaştırdığını söyledi.



Bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra yangından kurtulanlara ve ailelere destek olmak üzere psikolog ekipleri de gönderildi.



30 kişi karbondioksitten zehirlenerek öldü



Çıkan yangında bazıları itfaiyeci olmak üzere en az 62 kişinin öldüğü, 59 kişinin yaralandığını açıklandı. Pek çok aracın Leiria bölgesinde Figueiró dos Vinhos belediyesinden Castanheira de Pera'ya giden otoyolda alevlere yakalandığı bildirildi. Bu kişilerden en az 30 tanesinin ise karbon zehirlenmesinden yaşamını kaybettiği bildirildi.



Yangının yerleşim yerlerine de ulaştı. Görgü tanıklarına göre 4 bin kişilik Pedrógão Grande beldesinde 20 ev yandı.



Başbakan Costa, önceliğin devam eden yangınla mücadele ve ölenlerin ailelerine destek olduğunu söyleyerek "Son zamanların bu şekildeki en büyük insanlık trajedisiyle karşı karşıyayız” dedi. Costa, bu tip olayların önlenmesi için sıkı tedbirler alınması gerektiğini de vurgularken Portekizli Publico gazetesi, yangını "son yılların en ölümcül olaylarından biri” olarak tanımladı.





Portekiz emniyet güçleri ilk belirlemelere göre yangının sabotaj olmadığı görüşünde.

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