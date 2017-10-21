Referandum Katalonya'ya pahalıya patladı!

Üç hafta önceki Katalon referandumundan sonra, ülkenin kuzeydoğusundaki krizi kontrol altına almak için toplanan İspanyol hükümeti Katalon özerkliğini askıya aldı

Referandum Katalonya'ya pahalıya patladı!

İspanya hükümeti, Katalonya'nın özerkliğini bir süreliğine askıya almanın -İspanya anayasası 155. Bendine uygun olarak- 'bu asi itaatsizliğe' karşı 'özgürlük, güvenlik ve oy çoğunluğu' sağlayacağını söyledi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy alınan önlemlerin "hukuksallığa geri dönmek" amacı taşıdığını vurguladı. Rajoy, "Kanunun görmezden gelindiği, hatta kanunun olmadığı bir bölge, ülkenin bir parçası kabul edilemez. Hukuki kurumsallığa geri dönmeliyiz" dedi.

Hükümet başkanı İspanyol Kralı Felipe VI, merkezi hükümetinin kararını desteklediğini ve İspanyol birliğinin gerçekleşeceği sözünü verdi. Kral Felip VI: "Katalonya İspanya'nın gerekli bir parçasıdır ve öyle olmaya da devam edecektir. İspanya bir ayrılma girişimiyle karşı karşıya kaldı ve bu sorunu meşru demokratik kuruluşlarla ve 39 yıldır bağlı olduğumuz değer ve prensiplere sahip meclis demokrasisi ile çözüme ulaştıracağız" dedi.

Katalonya'nın bölgesel başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlıktan feragat etmeyeceğini açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #referandum #katalonya
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